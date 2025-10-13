RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, Jimenez e Stoppa in crescita”

Criticato per avere affrontato una prima parte di stagione al di sotto delle sue possibilità, Kaleb Jimenez a Giugliano “sembra essere tornato il talento che il Catania vuole valorizzare per ottenere risultati. Al di là del gol segnato e di quello sfiorato, Kaleb sembra essere ‘rientrato’ in tempo per giocarsi una possibilità contro la Salernitana”. E’ quanto riporta La Sicilia, che aggiunge: “Stesso discorso per Stoppa, che a Giugliano ha disputato una gara in crescendo, pescato dalla panchina per l’uscita non certo preventivata di Cicerelli”. Il quotidiano evidenzia la disponibilità di entrambi i giocatori, tra i candidati a vestire la maglia da titolare domenica quando, al Massimino, arriverà la Salernitana capolista del girone C.
