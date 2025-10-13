lunedì, 13 Ottobre 2025
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Catania, Jimenez e Stoppa in crescita"
Catania NewsIl PersonaggioFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, Jimenez e Stoppa in crescita”

Redazione
By Redazione
0
202
foto Catania FC

Criticato per avere affrontato una prima parte di stagione al di sotto delle sue possibilità, Kaleb Jimenez a Giugliano “sembra essere tornato il talento che il Catania vuole valorizzare per ottenere risultati. Al di là del gol segnato e di quello sfiorato, Kaleb sembra essere ‘rientrato’ in tempo per giocarsi una possibilità contro la Salernitana”. E’ quanto riporta La Sicilia, che aggiunge: “Stesso discorso per Stoppa, che a Giugliano ha disputato una gara in crescendo, pescato dalla panchina per l’uscita non certo preventivata di Cicerelli”. Il quotidiano evidenzia la disponibilità di entrambi i giocatori, tra i candidati a vestire la maglia da titolare domenica quando, al Massimino, arriverà la Salernitana capolista del girone C.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia, Di Tacchio: “Domenica bisognerà giocare con la testa. Inglese sposta gli equilibri, nostri attaccanti propositivi. Il pubblico sarà un valore aggiunto”
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Domenica spazio a D’Ausilio se Cicerelli out? Idea Aloi in campo dall’inizio”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency