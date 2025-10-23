giovedì, 23 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, periodo cruciale. Match col Benevento indicativo sul futuro”

foto Catania FC

“Per il Catania il periodo cruciale della stagione è dietro l’angolo. Tra la sfida con il Benevento e quella in casa della Casertana in programma venerdì sera si potrà avere un indirizzo di massima di quello che potrebbero essere il cammino, le potenzialità e le prospettive del gruppo che allena Mimmo Toscano”, riporta La Sicilia.

“Personalità in crescita, fase offensiva che funziona, difesa che chiude i varchi, tre vittorie di fila senza beccare reti, nove gare su undici senza aver subito gol. Tutto materiale che in campo si traduce con un lavoro di qualità che cresce in maniera più che visibile”, si legge. “Ecco perchè Catania-Benevento si trasformerà in una sorta di spareggio vitale per proseguire il girone d’andata con legittime ambizioni. Dopo appena undici giornate non potrà essere decisiva, ma sarà sicuramente indicativa sul futuro di due squadre che, a buon diritto, insieme alla Salernitana (domata dai rossazzurri domenica scorsa), puntano a comandare fino alla fine”.

