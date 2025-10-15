RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, prevendita continua a ritmo serrato. Attesi provvedimenti legati alle trasferte”

Il quotidiano La Sicilia evidenzia come la prevendita dei biglietti per il big match con la Salernitana continui a ritmo serrato. Ieri è stata superata quota 4.300 tagliandi venduti, ci sarà il pienone allo stadio Massimino domenica pomeriggio: “Sarà così anche contro il Benevento perchè queste due gare potrebbero indirizzare il percorso del Catania e quello delle altre due pretendenti al primo posto finale. Prima la Salernitana, ieri i calciatori si sono allenati per cominciare a studiare uomini e caratteristiche dei campani”. Nessun provvedimento restrittivo per le gare interne del Catania dopo i disordini verificatisi a Salerno sull’autostra A2, ma “si aspettano quelli relativi alle trasferte visto che ancora la Digos di Catania, quelle di Salerno e Caserta stanno esaminando filmati e altri elementi per arrivare a chiudere questo triste fascicolo”, si legge.

