martedì, 14 Ottobre 2025
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Catania-Salernitana, Toscano e Raffaele meritano un discorso...
Catania NewsIl PersonaggioLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Salernitana, Toscano e Raffaele meritano un discorso a parte”

Redazione
By Redazione
0
108
foto Catania FC

Il quotidiano La Sicilia evidenzia come la sfida di domenica pomeriggio meriti un discorso a parte in relazione agli allenatori che siedono sulle rispettive panchine. Giuseppe Raffaele, che allenò il Catania nella stagione 2020-21 venendo esonerato dopo uno score di 12 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, “a Cerignola ha costruito un ciclo importante, tanto da attirare l’attenzione della Salernitana che lo ha voluto a capo del progetto tecnico”. Toscano, invece, per il secondo anno agonistico di fila è al timone dei rossazzurri e, firmando il prolungamento contrattuale fino al 2027, ha rafforzato la sua posizione di fiducia ottenuta dalla dirigenza. “Raffaele adotta il 3-4-1-2 con un fantasista (Ferraris) a supporto delle due punte o un 3-5-2 con Knezovic più avanzato e lo stesso Capomaggio che parte qualche metro più indietro”, mentre Toscano ha proposto sempre un 3-4-2-1 di base “con gli esterni che si abbassano se la squadra non riesce a limitare l’avanzata degli avversari”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA CAMPANA – Il Mattino: “Ecco come la Salernitana ha costruito il primato. A Catania test molto indicativo”
Articolo successivo
GIUDICE SPORTIVO: Giugliano-Catania, ammenda di 200 euro alla società rossazzurra
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency