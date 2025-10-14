RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Salernitana, Toscano e Raffaele meritano un discorso a parte”

Il quotidiano La Sicilia evidenzia come la sfida di domenica pomeriggio meriti un discorso a parte in relazione agli allenatori che siedono sulle rispettive panchine. Giuseppe Raffaele, che allenò il Catania nella stagione 2020-21 venendo esonerato dopo uno score di 12 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, “a Cerignola ha costruito un ciclo importante, tanto da attirare l’attenzione della Salernitana che lo ha voluto a capo del progetto tecnico”. Toscano, invece, per il secondo anno agonistico di fila è al timone dei rossazzurri e, firmando il prolungamento contrattuale fino al 2027, ha rafforzato la sua posizione di fiducia ottenuta dalla dirigenza. “Raffaele adotta il 3-4-1-2 con un fantasista (Ferraris) a supporto delle due punte o un 3-5-2 con Knezovic più avanzato e lo stesso Capomaggio che parte qualche metro più indietro”, mentre Toscano ha proposto sempre un 3-4-2-1 di base “con gli esterni che si abbassano se la squadra non riesce a limitare l’avanzata degli avversari”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***