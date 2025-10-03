venerdì, 3 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Siracusa, fino a ieri pomeriggio circa 3mila biglietti venduti (più abbonati)”

“I botteghini e le prevendite online, fino a ieri pomeriggio, avevano registrato un afflusso di 2.820 spettatori che si aggiungono ai 12.080 abbonati. Prevendite ancora aperte, si andrà verso i 17 o 18 mila per un confronto attesissimo tanto quanto il successo che il Catania insegue da quattro turni dopo aver superato il Monopoli 4-0 un mese fa, esattamente il 6 settembre scorso. ed è passato troppo tempo”, riporta il quotidiano La Sicilia. I tifosi rossazzurri, dunque, come sempre sono pronti a rispondere presente. Garantendo presenza e sostegno sugli spalti del “Massimino” in occasione del confronto con il Siracusa. Il resto tocca alla squadra di Mimmo Toscano sul rettangolo verde.

