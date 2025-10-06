RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, tre passi verso la normalità”

“Tre passi verso la normalità. Il Catania non vinceva da quattro turni e i mugugni sono stati messi a tacere grazie al successo su un Siracusa che ha fatto ben poco per tenere testa alla spinta dei rossazzurri. Forse più per il merito dei padroni di casa che per lacune ospiti. Due gol, il solito generosissimo Lunetta e Ierardi, capitalizzati senza sofferenza alcuna”, riporta La Sicilia. Il quotidiano evidenzia come il Catania abbia anche difeso a cinque e agito a quattro in mediana per verticalizzare verso Lunetta e Cicerelli.

“La fase di non possesso rossazzurra è stata molto attenta tamponando le azioni orchestrate da Limonelli e portate avanti dai trequartisti”. In occasione del 2-0: “Capita, per cinque minuti, in ogni partita che Ierardi decida di sganciarsi dopo avere recuperato palla spostandosi fino al limite per la conclusione. Una sorta di free style o free jazz che gli è concesso perchè ogni tanto qualcosa capita. Ieri il difensore ha chiesto e ricevuto palla da Cicerelli facendo secco Farroni per il raddoppio nel momento in cui il Siracusa sembrava aver guadagnato la trequarti”, si legge. Menzione anche per l’ingresso in campo di Caturano, accolto dal boato del Massimino (“a momenti veniva giù lo stadio”), con l’attaccante che ha anche sfiorato il gol in un paio di circostanze.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***