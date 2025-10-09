RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Caturano è pronto. Vuole prendersi il campo, i gol ed il suo nuovo pubblico”

“Il conto alla rovescia è finito. Dopo settimane di stop, panchine e infortuni, Salvatore Caturano è pronto a riprendersi il Catania. L’attaccante rossazzurro, fin qui frenato dai guai fisici, ha collezionato appena pochi minuti in questo avvio di stagione”, riporta La Sicilia. “Domenica scorsa contro il Siracusa si è finalmente visto in campo, una ventina di minuti sono bastati per accendere la speranza dei tifosi. Movimenti, carattere, presenza in area, Caturano ha dato un assaggio di ciò che può offrire quando è in condizione. Ha fatto vedere sprazzi della qualità e dell’esperienza che da sempre lo contraddistingue. Il suo ingresso ha dato nuova linfa all’attacco etneo, lasciando intravedere che il peggio potrebbe essere alle spalle”, si legge.

Ora, con il Giugliano alle porte, Caturano scalpita per una maglia da titolare. “I componenti dello staff tecnico e sanitario stanno valutando attentamente le sue condizioni, le sensazioni che arrivano dal campo sono molto positive. Si allena con intensità, vuole essere il punto di riferimento offensivo di un Catania che ha bisogno dei suoi gol e della sua leadership”. Si evidenzia la speranza dei tifosi che già quella di Giugliano possa essere “la partita della rinascita di Salvatore Caturano, un attaccante che, quando sta bene, sa fare la differenza. Perchè un Caturano al top non è solo un attaccante in più, è un leader, un uomo capace di far salire la squadra, di dare peso e profondità a un reparto che fin qui ha faticato a trovare continuità. Il suo fiuto del gol, l’esperienza e la capacità di trascinare i compagni possono diventare il valore aggiunto che finora è mancato. La condizione cresce, il morale pure. E Caturano, con la sua grinta e la fame che lo contraddistingue, vuole prendersi ciò che la sfortuna gli ha negato finora: il campo, i gol e il suo nuovo pubblico”, scrive Andrea Cataldo.

