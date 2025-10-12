RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Cicerelli, le soluzioni in caso di forfait. Con la Salernitana record di pubblico facilmente preventivabile”

Il quotidiano La Sicilia focalizza l’attenzione su Emmanuele Cicerelli, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso del primo tempo a Giugliano per un problema fisico: “L’unico neo è stato lo stop di Cicerelli che verrà valutato dallo staff medico. Il trequartista si è fermato dopo 33 minuti per un malanno che bisognerà valutare se è muscolare o un piccolo trauma. Forse salterà la Salernitana, forse potrà essere rimesso in sesto prima di domenica. In ogni caso in quella zona Toscano ha, a parte Lunetta che ieri ha interpretato al meglio il ruolo di trequartista alle spalle (o accanto) la punta avanzata, una batteria di scelta non indifferente: D’Ausilio, ieri tenuto a riposo, lo stesso Jimenez, Stoppa che ha disputato una gara in crescendo”.

In vista di Catania-Salernitana: “Che ci sia il record di presenze è facilmente preventivabile. Che sarà una partita di grande impatto emotivo per tutta una serie di motivi che è inutile elencare sette giorni prima è ormai un dato di fatto. Come ha detto il tecnico Toscano, non si deciderà il campionato. Ma per un giorno (ieri) il Catania ha assaporato una bella sensazione, quella di arrivare a -1 dalla capolista che oggi dovrà confermarsi tale sul difficile campo del Monopoli. E poi dovrà arrivare a Catania per affrontare una squadra in crescita, un gruppo che ha ritrovato l’equilibrio e la forza delle prime tre sfide. Soprattutto i campani dovranno misurarsi con tutta la città”.

