RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Cicerelli si emoziona ancora. Toscano salta, esulta e abbraccia chiunque”

Ancora lui si conferma giocatore decisivo. Emmanuele Cicerelli, dopo il gol alla Salernitana su punizione, firma il rigore della vittoria contro il Benevento. Al cospetto delle grandi “segna sempre Cicerelli”, sottolinea La Sicilia. “E il pubblico urla il suo nome. Lo speaker lo ha lanciato undici volte e lo stadio tutto ha risposto: Ci-ce-rel-li”. Nel dopo gara il giocatore si è emozionato ancora: «Un boato così ti resta dentro, ma il merito di questa vittoria non è di chi ha segnato. E’ una vittoria di tutti».

“Anche Toscano salta. Ed esulta. Strano averlo visto così, il tecnico del Catania. Di solito non fa trapelare le sue emozioni, ma il Catania ha battuto il Benevento al Massimino di fronte a 20mila persone dopo un finale di sofferenza ampiamente preventivato e controllato. Così il tecnico ha ‘scoperto’ dinanzi a tutti il suo entusiasmo abbracciando chiunque gli capitasse a tiro”, riporta inoltre il quotidiano.

