RASSEGNA STAMPA – La Sicilia, Di Tacchio: “Domenica bisognerà giocare con la testa. Inglese sposta gli equilibri, nostri attaccanti propositivi. Il pubblico sarà un valore aggiunto”

Il centrocampista e capitano del Catania Francesco Di Tacchio torna sulla prestazione di Giugliano proiettandosi verso il big match con la Salernitana, ai microfoni de La Sicilia:

“Era importante avere un approccio giusto, abbiamo dimostrato maturità nella gestione del match di Giugliano. Nella ripresa c’era da controllare, non abbiamo concesso – palo a parte – spazio agli avversari. Gara interpretata nella maniera opportuna. Domenica sarà una partita che potrà fare crescere il livello del Catania. Il campionato non si decide domenica, c’è tanta strada da percorrere, ma sarà un test per provare il nostro percorso”.

“Io ho giocato a Salerno, conservo bellissimi ricordi perchè sono stato 4 anni al loro servizio vincendo il campionato di B, in A la salvezza conquistata, ho vissuto momenti intensi. Il presente è Catania, cercherò di scrivere pagine storiche con la maglia rossazzurra. Nel girone C si gioca su campi difficili, ogni gara va interpretata al massimo anche quando non si vince. Bravi siamo stati a Cerignola a strappare un punto pur non giocando al meglio”.

“La mia stagione prende quota? Dopo un infortunio in ritiro sto guadagnando continuità. Sto bene grazie all’aiuto dei compagni, ci diamo una mano e questi sono valori che vengono prima della condizione fisica e di quella personale. Ho una struttura tale che più gioco più sale il rendimento. Stiamo crescendo con i nuovi che si integrano e i confermati che danno un grande apporto. Dalla settimana scorsa lavoriamo al completo tranne Martic. Infortuni e squalifiche ci hanno frenato. Adesso ci siamo tutti e, come dice il mister, più frecce abbiamo meglio è”.

“Lunetta? E’ equilibrato, va in copertina. Professionista che sta attraversando un momento positivo. Non si risparmia, è un lottatore. Tutto il gruppo lo ringrazia e supporta. Gabriel sa che deve continuare a fare meglio”.

“Che partita sarà con la Salernitana? Ritmi alti, un episodio può determinare la gara. Si potrà risolvere su una palla inattiva, un errore degli altri. Potrebbe essere indirizzata così. Bisognerà giocare con la testa anche se non è la finale per la Serie B. Lavoreremo sereni. Inglese? Roberto in C sposta gli equilibri ed è un ragazzo che è stato sempre positivo con noi. Le qualità ci sono tutte, bisognerà fare attenzione, se gli lasci un metro può farti male”.

“I nostri attaccanti? Forte arriva sempre in porta, ha segnato. L’ho affrontato tante volte da avversario, lo sapevo e non è una novità, se sta bene è determinante. Non si accontenta mai, ha un atteggiamento propositivo così come Caturano e Rolfini, più tutti i trequartisti, nessuno escluso. Il pubblico? Sarà un valore aggiunto, ci dà una spinta maggiore, aspettiamo la gente allo stadio per vivere insieme una giornata importante”.

