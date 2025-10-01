RASSEGNA STAMPA – La Sicilia, Dini: “Sono qui per parare. Nessun problema di spogliatoio, abbiamo margini di progresso enormi”

Il portiere del Catania Andrea Dini, grandissimo protagonista nella trasferta di Cerignola effettuando diversi interventi che hanno permesso al Catania di non subire gol, rilascia un’intervista al quotidiano La Sicilia parlando dello 0-0 di domenica al ‘Monterisi’ e dei margini di miglioramento della squadra rossazzurra:

“Sono qui per parare. Capitano gare in cui effettui un solo intervento, altre in cui sei chiamato maggiormente in causa. L’importante è tenere la porta chiusa. Tutte le gare sono complicate, specie quando vai in trasferta e per di più a Cerignola, avversario che ha anche sfiorato la B appena la stagione scorsa. I pugliesi hanno cambiato qualche giocatore ma hanno tenuto la stessa ossatura. Sono campi difficili, tutti hanno una loro identità di gioco, ci sono giornate in cui gira bene, altre in cui non fai il massimo. Il punto di Cerignola è da accogliere in modo positivo“.

“Infortuni? Capitano durante l’arco della stagione. A livello di preparazione e coesione il Catania ha fatto tutte le cose per bene fin dal ritiro. Posso solo esprimere giudizi positivi. Gli infortuni capitano, ma ci concentriamo su allenamenti e partite. Nello spogliatoio non ci sono problemi, siamo coesi e al di fuori del campo stiamo bene insieme. Lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, per primo l’allenatore, con cui si va d’accordo. In questi momenti si vede la forza di un gruppo. Abbiamo margini di progresso enormi e solo con il lavoro potremo fare un passo in più per avere i tre punti. Ci sta una gara giocata in modo meno brillante in due trasferte di fila. Si è viaggiato tanto”.

“Il Siracusa? Ha superato le difficoltà iniziali ed è guidato da un ottimo allenatore. Noi torniamo al ‘Massimino’ dove il tifo di Catania non ha eguali se non in Serie A. Per noi sarà una spinta ulteriore e deve esserlo in tutti i momenti della stagione. Sarebbe ideale rimanere coesi per andare avanti verso un obiettivo. Stare qui mi piace, lavorare qui mi piace. Migliorare giorno dopo giorno è quello che desidero, sarebbe bello arrivare a destinazione tutti insieme”.

