RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Domenica spazio a D’Ausilio se Cicerelli out? Idea Aloi in campo dall’inizio”

Ieri si era fatto cenno alle ipotesi legate a chi potrebbe essere impiegato domenica nel caso in cui Cicerelli non dovesse essere disponibile per il big match con la Salernitana. Toscano dovrà valutare le soluzioni disponibili, in attesa degli esami medici a cui si sottoporrà l’ex Ternana. Tra le più gettonate, La Sicilia evidenzia il possibile impiego dal 1′ di D’Ausilio, non utilizzato a Giugliano. «Se l’ho tenuto in panchina non vuol dire che non serva. Al contrario. Questo giocatore ha numeri e ora ha uno stato di forma che serve alla squadra», le parole di Toscano riprese dal quotidiano.

A centrocampo, invece, potrebbe ripresentarsi il ballottaggio Corbari-Quaini ma “attenzione ad Aloi. Non è al 100% ma migliora, vedremo come arriverà al momento della rifinuta. A Toscano balena l’idea di metterlo dall’inizio per limitare il raggio d’azione di Capomaggio che ieri, con un gesto tecnico da grande calciatore, ha risolto la partita di Monopoli”, decisa da un episodio. “Potrebbe essere così anche domenica. Ecco perchè, prima di scegliere i titolari, Toscano si augura di allenare tutti e arrivare in fondo con tutte le migliori sensazioni da trasmettere a gruppo e ambiente”, si legge.

