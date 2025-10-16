giovedì, 16 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Faggiano e Pastore, passato recente e presente si ritrovano a pochi metri di distanza”

foto Catania FC

Domenica al Massimino “il passato recente (Faggiano) e il presente (Pastore) si ritroveranno a pochi metri di distanza per spingere i propri giocatori al successo. In estate Salernitana e Catania hanno giocato a rincorrersi su ogni giocatori transitasse dalle passerelle del mercato di Serie C”, riporta La Sicilia. “Giochi di mercato, scaramucce autorizzate perchè nell’estate delle trattative tutto è concesso. Domenica parlerà il campo”.

“Il Catania rincorre, la Salernitana comanda. I due diesse hanno fatto un buon lavoro e sperano che in sede di prestazioni e risultati si possa materializzare tutto il progetto studiato a tavolino con i rispettivi dirigenti. Non ci saranno applausi nè celebrazioni per chi torna al Massimino da avversario. C’è una posta troppo alta per voltarsi indietro, c’è una concorrenza logica e naturale tra due piazze che vogliono riemergere. Così i due direttori, che hanno vissuto estati e recente passato in prima linea, saranno spettatori di un duello senza esclusione di colpi”, si legge.

