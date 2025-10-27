RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Festa grande al Massimino, ma mai abbassare la guardia”

La gara contro il Benevento ha determinato anche il preannunciato record di presenze allo stadio. “Festa grande” per il Catania davanti a quasi 20mila spettatori “con i settori stracolmi e una buona presenza di pubblico ospite con cui i tifosi etnei sono gemellati”, riporta La Sicilia. “E l’applauso agli avversari che uscivano, più le ovazioni ai calciatori che completavano il giro di pista hanno reso il pomeriggio catanese una perla da conservare a lungo nei ricordi”, si legge. “Avanti, adesso, con la trasferta di Caserta in programma venerdì sera. Mai abbassare la guardia. Se il Catania vuole rimanere in cima lottando per la promozione diretta non avrà il tempo di riflettere sui progressi, piuttosto dovrà metterli in pratica com’è accaduto di recente contro le due grandi avversarie del girone”, riporta l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

