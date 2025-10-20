RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Forte, la voglia di emergere fa la differenza. Cicerelli, il gol su punizione vale la cornice del Massimino”

Il quotidiano La Sicilia mette in copertina Francesco Forte: “Era il centravanti di scorta quando l’ha preso il ds Pastore per il dietro-front di Inglese. Sembrava essere stato etichettato come un ripiego, aspettando Caturano. Che tornerà in campo con grande efficacia. Ieri però lo Squalo ha colpito per la quarta volta chiudendo la partita. E dall’altra parte Inglese, ex di turno fischiatissimo, non s’è visto. Zero conclusioni o giù di lì”. A volte “cifre, nomi, carriere non fanno la differenza. La voglia di emergere sì. E quando Ciccio Forte è uscito dal campo s’è beccato un bellissimo attestato di stima da parte di tutta la città”, si legge. Quanto a Cicerelli, “il gol su punizione vale la cornice del Massimino, vale il suo impegno nel recuperare la condizione grazie al lavoro dello staff medico, vale la sua voglia di tornare protagonista con una maglia che due anni prima aveva onorato, sì, ma senza l’intensità di adesso”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

