RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Gambino, monologo teatrale su spareggi Catania a Roma. «Crialesi tra il pubblico, gioia immensa»”

Il catanese Samuele Gambino si prepara a tornare nella sua città per mettere in scena per la prima volta il monologo, scritto e interpretato personalmente, a cui ha iniziato a lavorare alla fine del 2022. Da oggi a domenica si esibirà al Tinni Tinni Arts Club di Catania per il Catania Off Springe Festival per quello che sarà il suo primo ritorno a casa come attore professionista, con il suo ‘Come ogni domenica’. Porterà in scena un racconto familiare ispirato da fatti realmente accaduti a Catania negli anni ’80, attraverso la raccolta di aneddoti ed esperienze di tifosi e appassionati di calcio come lui. Uno spettacolo che offre un punto di vista personale di uno dei più importanti esodi sportivi della storia del calcio: la trasferta dei tifosi rossazzurri in occasione degli spareggi a Roma nell’83 per la promozione in Serie A del Catania.

“Gambino porta sul palco la stagione in cui il Catania fu promosso con Gianni Di Marzio in panchina. Quell’anno a fare la storia furono anche i 40mila tifosi rossazzurri in trasferta a Roma”, riporta La Sicilia. Gambino ha sottolineato: «Ne parlo nel tentativo di raccontare che, quando il dolore di un lutto appare troppo pesante da sopportare per il singolo, può venire in aiuto la collettività. E questa dev’essere intesa come una famiglia, un gruppo di amici o di persone che scelgono di accompagnarti in questo percorso. Ho messo in piedi un primo allestimento e ho avuto l’onore di avere tra il pubblico uno dei protagonisti di quella squadra, Angelo Crialesi. E’ stata una gioia immensa».

