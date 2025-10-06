lunedì, 6 Ottobre 2025
HomeCalcio SicilianoRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Gol Ierardi punto esclamativo su una partita...
Calcio SicilianoCatania NewsIl PersonaggioDerbyLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Gol Ierardi punto esclamativo su una partita mai in discussione”

Redazione
By Redazione
0
123
foto Catania FC

“Una prestazione molto importante, ampiamente sopra la sufficienza, arricchita dalla classica ciliegina sulla torta sia per la realizzazione personale ma soprattutto perchè ha consentito al Catania di chiudere la gara contro il Siracusa”, riporta La Sicilia. “Il 2-0 firmato dal difensore rossazzurro Mario Ierardi è stato un gol che ha messo il punto esclamativo su una partita mai in discussione anche se può esserci stato un minimo di apprensione quando, sul risultato di 1-0, soprattutto nel secondo tempo gli ospiti hanno avuto un periodo in cui sono riusciti a fare più possesso palla dei rossazzurri”, si legge. Il quotidiano evidenzia la felicità con sui Ierardi si è presentato in sala stampa dopo avere realizzato la sua terza realizzazione in questa stagione ed il primo gol del Catania da fuori area.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, tre passi verso la normalità”
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, a fine partita applausi e anche un «Vogliamo gente che lotta»”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency