RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Gol Ierardi punto esclamativo su una partita mai in discussione”

“Una prestazione molto importante, ampiamente sopra la sufficienza, arricchita dalla classica ciliegina sulla torta sia per la realizzazione personale ma soprattutto perchè ha consentito al Catania di chiudere la gara contro il Siracusa”, riporta La Sicilia. “Il 2-0 firmato dal difensore rossazzurro Mario Ierardi è stato un gol che ha messo il punto esclamativo su una partita mai in discussione anche se può esserci stato un minimo di apprensione quando, sul risultato di 1-0, soprattutto nel secondo tempo gli ospiti hanno avuto un periodo in cui sono riusciti a fare più possesso palla dei rossazzurri”, si legge. Il quotidiano evidenzia la felicità con sui Ierardi si è presentato in sala stampa dopo avere realizzato la sua terza realizzazione in questa stagione ed il primo gol del Catania da fuori area.

