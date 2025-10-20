RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Grella-Faggiano, saluto affettuoso. Fischi sonori per Inglese (soprattutto) e Anastasio”

Tanti ex in campo e fuori dal campo, ieri, in occasione del match Catania-Salernitana. Prima del via, il quotidiano La Sicilia evidenzia il saluto affettuoso tra il vice presidente Vincenzo Grella e l’ex direttore sportivo rossazzurro Daniele Faggiano che, alla fine, si è fermato ad abbracciare tanti protagonisti della sua annata trascorsa in Sicilia, idem il team manager Matarazzo. Anche il tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele, prima del via, ha omaggiato con ampi gesti la tifoseria del Catania, ricambiato con applausi. Fischi sonori, invece, nei confronti di Armando Anastasio al momento del cambio ma soprattutto per Roberto Inglese, al quale non è stato perdonato il passaggio in Campania e zero parole verso una piazza che l’aveva amato.

