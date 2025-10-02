RASSEGNA STAMPA – La Sicilia, Grella: “Lavoro faticoso in estate. Toscano, attacchi esagerati. Pelligra, obiettivo chiaro dall’inizio”

In aggiunta a quanto riportato ieri, il quotidiano La Sicilia evidenzia altri pensieri del vice presidente del Catania Vincenzo Grella nel corso dell’intervento al Palazzo della Cultura rispondendo alle domande di centinaia di studenti provenienti da tutta la regione:

“Abbiamo fatto un lavoro faticoso in estate per liberarci di calciatori non adatti al nostro progetto, inserendo calciatori più funzionali alle richieste dell’allenatore che, lo ricordo, ha vinto cinque volte la Serie C in tutti e tre i gironi. Un vincente che è alla nostra guida. Volevamo dargli tutto quello che serviva per vincere il campionato. Dopo la sconfitta di Cosenza e il pareggio in casa sono stati fatti vari attacchi esagerati e fuori luogo al nostro allenatore”.

“In estate avevamo messo la discussione del rinnovo nel cestino delle ‘cose da farsi’. Insieme al presidente abbiamo concordato di spostarla nel cestino delle ‘cose da fare subito’. Ho chiamato l’allenatore, abbiamo parlato mezz’ora, una discussione bellissima. So che questa fiducia verrà ripagata per tre volte”. Massima fiducia ma anche una chiamata alla responsabilità: “Lui sa che nel calcio quando non si ottengono risultati, a volte si devono prendere decisioni che non si vogliono prendere. Ma di questo forse parleremo prima di tagliare il panettone”, si legge. “Riportare il Catania in Serie A? L’obiettivo il presidente Pelligra ce l’ha chiaro dall’inizio, da quando ha preso la squadra dal fallimento, quando si faceva fatica a mettere la benzina nel pullman per le trasferte e si facevano collette in città”.

