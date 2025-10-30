RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “I punti salienti espressi da Toscano in vista di Casertana-Catania”

I punti salienti espressi con la solita schiettezza sono due: “Dimentichiamo, o meglio, archiviamo le vittorie contro Salernitana e Benevento perchè a Caserta ci sarà da soffrire, lottare, superare ogni ostacolo”. Ancora: “In un gruppo dedito al lavoro il mio pensiero va a chi si batte in allenamento e fin qui ha giocato meno”. A quel punto il tecnico Mimmo Toscano cita Allegretto, Pieraccini, Stoppa: “Meritano tutti di andare in campo e sono anche pronti perchè li osservo ogni giorno. Devo operare le scelte ma so di poter contare su ogni singolo calciatore”. Parole riprese dal quotidiano La Sicilia, in vista di Casertana-Catania. Nuovo esame per il Catania venerdì sera al “Pinto”, test importante sotto il profilo della mentalità e della continuità sul piano delle prestazioni e dei risultati per la squadra di Toscano che dovrà massimizzare gli sforzi all’inseguimento della vetta.

