giovedì, 30 Ottobre 2025
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "I punti salienti espressi da Toscano in...
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “I punti salienti espressi da Toscano in vista di Casertana-Catania”

Redazione
By Redazione
0
120
foto Catania FC

I punti salienti espressi con la solita schiettezza sono due: “Dimentichiamo, o meglio, archiviamo le vittorie contro Salernitana e Benevento perchè a Caserta ci sarà da soffrire, lottare, superare ogni ostacolo”. Ancora: “In un gruppo dedito al lavoro il mio pensiero va a chi si batte in allenamento e fin qui ha giocato meno”. A quel punto il tecnico Mimmo Toscano cita Allegretto, Pieraccini, Stoppa: “Meritano tutti di andare in campo e sono anche pronti perchè li osservo ogni giorno. Devo operare le scelte ma so di poter contare su ogni singolo calciatore”. Parole riprese dal quotidiano La Sicilia, in vista di Casertana-Catania. Nuovo esame per il Catania venerdì sera al “Pinto”, test importante sotto il profilo della mentalità e della continuità sul piano delle prestazioni e dei risultati per la squadra di Toscano che dovrà massimizzare gli sforzi all’inseguimento della vetta.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TORRE DEL GRIFO: alle 12.00 scade il termine per l’eventuale presentazione di un’offerta migliorativa
Articolo successivo
UFFICIALE: aggiudicazione definitiva, “Torre del Grifo Village” è di nuovo la casa del Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency