RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Il miglior Catania della stagione, la Salernitana s’inchina. Di Tacchio merita un encomio”

“Il miglior Catania della stagione. Primo tempo di lotta ed equilibrio, dal 38′ in poi, dopo il gol capolavoro di Cicerelli, un monologo assoluto. La capolista Salernitana si piega, s’inchina alla voglia di emergere dei rossazzurri. Nonostante Peppe Raffaele in panchina abbia cercato di cambiare il passo, attaccando e avanzando gli esterni di centrocampo, la trama del match non è mai cambiata”, riporta La Sicilia.

“Il Catania è a -1 dalla vetta con la prospettiva di giocarsi ancora un confronto di alto livello con il Benevento, domenica, al Massimino”, si legge. Il quotidiano evidenzia l’attenzione del reparto arretrato e di un centrocampo muscolare “con Di Tacchio e Quaini che hanno annullato Capomaggio e ogni tentativo di comandare il gioco”, sulla trequarti “Cicerelli ha ricucito e cambiato fronte spesso, Lunetta ha usato muscoli e cervello per tenere alta la squadra, Casasola è stato maestoso, Donnarumma non da meno. Di Tacchio merita un encomio per saggezza, temperamento, efficacia. Un cenno alla difesa che non prende gol da tre gare di fila, ha concluso l’ottava su dieci senza raccogliere palloni dal fondo del sacco. Non è più un caso”.

