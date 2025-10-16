RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Inglese, il bentornato non sarà applausi e cori. Dini proverà a sbarrargli la strada”

“Inutile nasconderlo, il bentornato a Roberto Inglese non sarà certo tutto applausi e cori. Al contrario”, riporta La Sicilia in vista di Catania-Salernitana. “I sostenitori non hanno gradito il suo tentennamento estivo cui ha fatto seguito la decisione di seguire il suo padre calcistico Daniele Faggiano in Campania”, si legge. Il quotidiano evidenzia che uno dei temi più forti del match è rappresentato dal “duello tra la difesa meno perforata (quella del Catania) e l’ex attaccante rossazzurro”. Inglese e Dini, portiere attuale del Catania, “avevano un rapporto molto amichevole. Dini cercherà di sbarrare il passo a ‘Bobby English’ mentre l’attaccante tenterà di andare a segno in uno stadio che l’ha acclamato per una stagione intera per impegno, classe, gol pesanti segnati anche quando la squadra doveva tirarsi su”, sottolinea l’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro.

