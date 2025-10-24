RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Pelligra sorride. Una volta preso il Village, sistemati i due campi in erba naturale”

“Oggi Pelligra ha di fatto riportato il Village nelle mani del club di calcio dopo il fallimento della matricola 11.700 datato 9 aprile 2022. Vero è che ci sarà da aspettare fino al 30 ottobre per capire se ci sarà un terzo competitor che sia disposto a mettere sul piatto 5 milioni e 500mila euro (il prezzo con cui l’imprenditore australiano ha chiuso i conti) più il 10% (altri 550mila euro) per rientrare in gioco e sperare in una nuova asta che sarebbe a discrezione del Tribunale fallimentare. Movimenti tortuosi, non impossibili perchè permessi dal regolamento. Ma oggi a sorridere è Ross Pelligra”, riporta La Sicilia.

Il presidente del Catania, nell’esprimere soddisfazione, ieri ha puntualizzato di credere molto in Vincenzo Grella. Riferimento non casuale, “visto che il vice presidente ha spesso espresso la volontà di ‘correre’ per Torre del Grifo”. Della cordata di imprenditori siciliani che ha corso fino all’ultimo istante, “si era tirato fuori già nelle ore precedenti la gara a due il dott. Gaetano Vecchio, consigliere di amministrazione e direttore generale della Cosedil”.

Il gruppo Aurora Srl ha duellato colpo su colpo, i soci hanno atteso in una sede in provincia di Catania. “Pelligra è intervenuto in prima persona dall’Australia dialogando con i dirigenti della sua società riunita in sede e chiusa ermeticamente da intromissioni esterne. Fra l’altro lo stesso Pelligra, nelle ore in cui trattava Torre del Grifo, inaugurava il centro sportivo del Perth Glory, la formazione calcistica australiana di cui è proprietario”, si legge. Una volta preso possesso del Village, “saranno sistemati i due campi in erba naturale per consentire alla prima squadra e alla Primavera di allenarsi nella struttura di contrada Ombra. A ruota verranno attivati di nuovo sede sociale, centro medico, piscine, spa e piano piano toccherà alle altre zone della vastissima struttura”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***