RASSEGNA STAMPA – La Sicilia, Raimo: “Possiamo solo migliorare. Lunetta devastante. Vincere a Giugliano per arrivare alla doppia in casa con il giusto piglio”

Alessandro Raimo torna sulla vittoria di domenica contro il Siracusa ma è già proiettato verso la successiva sfida di Giugliano, consapevole che ci sarà da lottare per provare a portare a casa i tre punti. Queste le sue parole al quotidiano La Sicilia:

“I complimenti di Toscano fanno piacere perchè non capita spesso che l’allenatore si soffermi a parlare dei singoli. Io do il massimo in settimana. A volte anche una parola fa la differenza. Comincio la settimana con grande carica. Siamo tutti maturi. Il mio ingresso nel finale domenica è stato utile perchè servivano giocatori più freschi e abbiamo cercato di verticalizzare creando almeno quattro occasioni da gol. La partita è stata preparata in questo modo, chi è entrato ha spinto per segnare”.

“Il mister mi utilizza in più zone del campo? Fin da piccolo ho interpretato più ruoli: ho fatto l’attaccante esterno e poi il terzino. Io sono un esterno ma essendo ‘presente’ e concentrato posso coprire la zona bassa o giocare più alto. Giocando alto mi sono anche divertito domenica“.

“Partita dopo partita i nuovi si inseriscono in modo produttivo. Ci conosciamo di più, possiamo solo migliorare. Da fuori ho visto sempre una squadra presente, eccezione fatta per la gara di Cosenza. Il campionato è difficile, contro il Catania tutti vogliono dare il massimo. Giugliano sarà una sfida difficile. Non parlo di Salernitana e Benevento perchè se non facciamo risultato a Giugliano non potremo arrivare alla doppia in casa con il giusto piglio. L’anno scorso il Giugliano ci ha messi in difficoltà. Nella lotta al vertice non ci sarà una squadra che monopolizzerà il campionato. C’è molto equilibrio, le squadre raggruppate nel giro di pochi punti lo dimostrano. Il Casarano sta facendo bene, Crotone e Cosenza hanno ambizioni, fuori casa incontri avversarie che danno l’anima, si potrebbe decidere tutto all’ultimo turno e noi saremo in lotta fino alla fine”.

“Fa piacere essere la migliore difesa. L’importante è vincere. In avanti i compagni il gol lo trovano sempre. Lunetta? Messo vicino alla porta è devastante, mi aspettavo un avvio così. Pochi difensori riescono a stargli dietro. Pur facendo bene anche da quinto di centrocampo, in questo ruolo ha trovato una dimensione diversa viste le qualità fisiche e atletiche. Ha uno strappo fenomenale. Caturano? L’ho visto concentrato, voglioso di fare bene. Sono felice che faccia parte del gruppo. L’importante è che tutti lavoriamo per il bene del gruppo“.

“Se io sono entrato nel cuore della gente vuol dire che spingerò ancora di più per fare meglio. Ci tengo tanto. Aloi e Rolfini in campo alla ripresa degli allenamenti? Lavorare col gruppo quasi al completo aumenta il livello del lavoro. Avanti così. Mi manca il primo gol al Massimino? Se dovessi segnare in casa proverei una sensazione particolare. Ci penso spesso e immagino come potrebbe essere. Qualcosa di unico con 18mila persone che fanno festa. Aspetto il mio momento senza stress e non vedo l’ora di provare un’emozione che spero di potere raccontare”.

