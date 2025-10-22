RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Raimo, rientro ad inizio dicembre?”

Ieri la società rossazzurra ha diffuso un comunicato, attraverso il quale si evince che i controlli medici hanno scongiurato il rischio di intervento chirurgico per Alessandro Raimo. Molto meglio così per il calciatore rossazzurro, che seguirà un percorso riabilitativo dopo la confermata distorsione al ginocchio destro. Il quotidiano La Sicilia evidenzia nell’articolo di Giovanni Finocchiaro che “a occhio e croce Raimo (che ha ricevuto telefonate e messaggi da tutti i compagni) potrebbe rientrare all’inizio del mese di dicembre”. In attesa del suo rientro, lo staff tecnico del Catania studia le possibili soluzioni alternative ai titolari, Casasola e Donnarumma.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***