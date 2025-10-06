RASSEGNA STAMPA – La Sicilia, Ricci (Pres. Siracusa): “Perdere a Catania ci può stare, ma non così… prestazione imbarazzante”

Alessandro Ricci, presidente del Siracusa, si sfoga telefonicamente a La Sicilia dopo la sconfitta riportata contro il Catania: “Sono molto arrabbiato non perchè abbiamo perso a Catania, perchè ci può stare, ma come abbiamo perso. Prestazione imbarazzante, non possiamo usare un termine diverso. La squadra è scomparsa a Catania, non si è vista traccia di nulla. Quando perdi 2-0, come in questo caso, devi avere almeno la dignità di capire il momento e la maturità per reagire. Al Massimino non c’è stato nulla, nè prima, nè durante, nè dopo la partita. La nostra idea sul mister non cambia, il progetto va avanti e l’identità non deve cambiare. Questo è il nostro modo di giocare e il mister lo incarna perfettamente, quindi andiamo avanti con maturità e senza il minimo dubbio. Quello che voglio fare oggi è cercare di capire quali sono i problemi dei singoli e del gruppo, perchè è l’atteggiamento mentale ad essere sbagliato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***