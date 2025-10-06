lunedì, 6 Ottobre 2025
HomeCalcio CataniaRASSEGNA STAMPA - La Sicilia, Ricci (Pres. Siracusa): "Perdere a Catania ci...
Calcio CataniaCalcio SicilianoDerbyIntervisteLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia, Ricci (Pres. Siracusa): “Perdere a Catania ci può stare, ma non così… prestazione imbarazzante”

Redazione
By Redazione
0
429

Alessandro Ricci, presidente del Siracusa, si sfoga telefonicamente a La Sicilia dopo la sconfitta riportata contro il Catania: “Sono molto arrabbiato non perchè abbiamo perso a Catania, perchè ci può stare, ma come abbiamo perso. Prestazione imbarazzante, non possiamo usare un termine diverso. La squadra è scomparsa a Catania, non si è vista traccia di nulla. Quando perdi 2-0, come in questo caso, devi avere almeno la dignità di capire il momento e la maturità per reagire. Al Massimino non c’è stato nulla, nè prima, nè durante, nè dopo la partita. La nostra idea sul mister non cambia, il progetto va avanti e l’identità non deve cambiare. Questo è il nostro modo di giocare e il mister lo incarna perfettamente, quindi andiamo avanti con maturità e senza il minimo dubbio. Quello che voglio fare oggi è cercare di capire quali sono i problemi dei singoli e del gruppo, perchè è l’atteggiamento mentale ad essere sbagliato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PIAGREEN SRLS: “Stadio Massimino, ecco perchè la colorazione giallastra del manto erboso”
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, tre passi verso la normalità”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency