RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Risalgono le quotazioni di Cicerelli, si è allenato in gruppo”

Cicerelli in campo oppure no? Sono ore di riflessione in casa rossazzurra, alla vigilia di Catania-Salernitana. Quello dei trequartisti titolari da opporre alla Salernitana è diventato una sorta di contest. Due posti, cinque candidati. Ma anche un titolare inamovibile come Lunetta, che ha portato in dote sei gol nelle prime nove gare di campionato. Chi lo affiancherà? Ieri, per esempio, “le quotazioni di Cicerelli sono risalite in modo evidente e non solo perchè l’ex capocannoniere del girone B di Serie C si è allenato con il gruppo. I movimenti, lo stato di salute, anche l’umore del talento rossazzurro farebbero pensare a un suo impiego dall’inizio. C’è ancora una rifinitura (oggi) e una notte che a Toscano porterà i giusti consigli”, riporta La Sicilia.

Le soluzioni, comunque, non mancano. D’Ausilio è stato “mister assist nella stagione passata durante la cavalcata trionfale dell’Avellino con 14 passaggi vincenti ai compagni. Stoppa ha caratteristiche simili a quelle di Cicerelli, con una difesa solida ma non invalicabile come quella della Salernitana i suoi inserimenti sarebbero ben accetti. Jimenez potrebbe essere un’altra delle mosse perchè a Giugliano ha dato segni di rinascita. Meglio, come sostiene Toscano, avere un imbarazzo così ampio per scegliere che affidarsi a soluzioni d’emergenza”, si legge.

