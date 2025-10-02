giovedì, 2 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Siracusa, riecco Frisenna. Difesa sotto accusa, fase realizzativa da migliorare”

foto Catania FC

“Il derby di domenica contro il Catania si avvicina e per Marco Turati, tecnico del Siracusa, arriva una buona notizia: il rientro dell’ex Giulio Frisenna. Una pedina importante per il centrocampo azzurro, che potrebbe finalmente trovare un pò di stabilità in un reparto che, nonostante qualche buona prestazione, ha spesso mostrato qualche lacuna”, riporta La Sicilia. “Il Siracusa ha mostrato finora un rendimento altalenante. Se è vero che la difesa è stata spesso sotto accusa per qualche errore di troppo, è altrettanto lapalissiano che la fase realizzativa è quella che maggiormente ha fatto difetto”, si legge.

“Turati è consapevole che per ottenere un risultato positivo nel derby servirà una prestazione più cinica e concreta davanti alla porta avversaria”, riporta l’articolo di Manuel Bisceglie. “L’attaccante Parigini, in particolare, dopo un periodo di appannamento sembra pian piano acquisire la forma migliore” mentre Capanni e Contini hanno qualità “ma finora non sono riusciti ad esprimersi al massimo. Un’arma in più per il Siracusa è rappresentata dall’esterno d’attacco Valente, considerato il calciatore di maggior talento in casa azzurra. La sua imprevedibilità può creare scompiglio nelle difese avversarie e aprire spazi per i compagni”. Siracusa che dovrà a fare meno di due elementi importanti che stanno recuperando da infortuni, Molina e Alma. Aretusei in cerca di un risultato positivo “che potrebbe dare una spinta decisiva per il finale di stagione, mentre una sconfitta rischierebbe di complicare ulteriormente il cammino degli azzurri”.

