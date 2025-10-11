RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Tifosi catanesi pronti a invadere Giugliano”

Circa 500 tifosi nel Settore Ospiti dello stadio “Alberto De Cristofaro”, ma in totale secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, tenendo anche conto di chi ha acquistato il tagliando in altri settori dell’impianto sportivo campano, saranno oltre 700 i sostenitori rossazzurri al seguito. “Una cifra da record stagionale che dà la misura di appartenenza, entusiasmo, tradizione”, si legge. Catanesi pronti a invadere Giugliano. Oggi pomeriggio “ci saranno tutti: tifo organizzato, gruppi di amici che raggiungeranno la Campania passando anche per Napoli, roccaforte e simbolo dell’amicizia tra tifoserie (c’è da immaginare che qualche tifoso del Napoli sarà allo stadio per sostenere Di Tacchio e compagni”. Si comprende, anche, come Giugliano sarà “un crocevia concreto nella lotta al vertice del Catania”.

