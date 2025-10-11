sabato, 11 Ottobre 2025
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Tifosi catanesi pronti a invadere Giugliano"
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Tifosi catanesi pronti a invadere Giugliano”

Redazione
By Redazione
0
121
foto Catania FC

Circa 500 tifosi nel Settore Ospiti dello stadio “Alberto De Cristofaro”, ma in totale secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, tenendo anche conto di chi ha acquistato il tagliando in altri settori dell’impianto sportivo campano, saranno oltre 700 i sostenitori rossazzurri al seguito. “Una cifra da record stagionale che dà la misura di appartenenza, entusiasmo, tradizione”, si legge. Catanesi pronti a invadere Giugliano. Oggi pomeriggio “ci saranno tutti: tifo organizzato, gruppi di amici che raggiungeranno la Campania passando anche per Napoli, roccaforte e simbolo dell’amicizia tra tifoserie (c’è da immaginare che qualche tifoso del Napoli sarà allo stadio per sostenere Di Tacchio e compagni”. Si comprende, anche, come Giugliano sarà “un crocevia concreto nella lotta al vertice del Catania”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Toscano ha l’imbarazzo della scelta. Vietato ogni pensiero che non sia rivolto al Giugliano”
Articolo successivo
VERSO GIUGLIANO-CATANIA: valore mercato squadre a confronto
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency