RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Torre del Grifo, il Catania ha già stilato un programma di azione”

La notizia della scadenza dei termini per la presentazione di un’eventuale offerta migliorativa, non pervenuta al Tribunale, ha messo la città di fronte al fatto compiuto. “Il Catania tornerà ad avere la casa di Torre del Grifo per allenarsi e progettare altre attività così come era accaduto dal 2011 e per oltre dieci anni con la società matricola 11.700”. Che cosa farà adesso il Catania?

La società attende “la comunicazione scritta ed entro 120 giorni dovrà versare 4.9 milioni” (il prezzo di aggiudicazione meno la cauzione), ha già stilato “un programma di azione che si concentrerà prioritariamente sulla sistemazione dei due campi in erba naturale. Si spera in tempi brevi”, ma non saranno brevissimi. “A ruota saranno ripristinati gli spogliatoi, la sala medica, la palestra. Tutto quello che può interessate l’attività della prima squadra. Sarà restaurato tutto il palazzo che ospitava pure la sede del vecchio Catania FC”, riporta il quotidiano La Sicilia.

