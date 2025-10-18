sabato, 18 Ottobre 2025
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Torre del Grifo, possibile rilancio di Pelligra"
Catania NewsFocusPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Torre del Grifo, possibile rilancio di Pelligra”

Redazione
By Redazione
0
403
foto Catania FC

Il Presidente Ross Pelligra, che ha concluso due affari da 500 milioni ciascuno in Australia, si è concesso due giorni di riflessione. “C’è la partita anche e soprattutto per lui, ma all’inizio della prossima settimana potrebbe esprimersi sulla direzione che vorrà prendere la società su Torre del Grifo”, riporta il quotidiano La Sicilia.

“Lasciare campo libero alla cordata di imprenditori siciliani oppure rilanciare? Se in un primo momento era quasi certo che Pelligra non avrebbe offerto un centesimo in più, dopo i quattro milioni – e la cauzione – messi sul tavolo già nel mese di maggio (poi i legali hanno perfezionato ogni operazione tenendo fede alle esigenze del Tribunale etneo), lunedì potrebbe rilanciare sulla gara che sarà valida fino a giovedì 23 ottobre”, si legge. Il regolamento è noto, prevede la possibilità di offrire una cifra non inferiore ai 250mila euro per sorpassare l’offerta del competitor. “Da quello che emerge, la società che concorre per avere il Village potrebbe essere disposta a rilanciare fino a una cifra vicina ai sei milioni di euro. Nessuno conferma, nessuno smentisce, tutti parlano e giudicano quel che potrebbe profilarsi da qui alla settimana entrante”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
INFORTUNIO RAIMO: nuovi controlli entro martedì
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Risalgono le quotazioni di Cicerelli, si è allenato in gruppo”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency