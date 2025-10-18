RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Torre del Grifo, possibile rilancio di Pelligra”

Il Presidente Ross Pelligra, che ha concluso due affari da 500 milioni ciascuno in Australia, si è concesso due giorni di riflessione. “C’è la partita anche e soprattutto per lui, ma all’inizio della prossima settimana potrebbe esprimersi sulla direzione che vorrà prendere la società su Torre del Grifo”, riporta il quotidiano La Sicilia.

“Lasciare campo libero alla cordata di imprenditori siciliani oppure rilanciare? Se in un primo momento era quasi certo che Pelligra non avrebbe offerto un centesimo in più, dopo i quattro milioni – e la cauzione – messi sul tavolo già nel mese di maggio (poi i legali hanno perfezionato ogni operazione tenendo fede alle esigenze del Tribunale etneo), lunedì potrebbe rilanciare sulla gara che sarà valida fino a giovedì 23 ottobre”, si legge. Il regolamento è noto, prevede la possibilità di offrire una cifra non inferiore ai 250mila euro per sorpassare l’offerta del competitor. “Da quello che emerge, la società che concorre per avere il Village potrebbe essere disposta a rilanciare fino a una cifra vicina ai sei milioni di euro. Nessuno conferma, nessuno smentisce, tutti parlano e giudicano quel che potrebbe profilarsi da qui alla settimana entrante”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

