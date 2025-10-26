domenica, 26 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Torre del Grifo, ricompattate le sacche di tifosi scettici. Col Benevento si può dare un segnale marcato al campionato”

“Per il Catania è stata una settimana movimentata”, riporta La Sicilia. “Gli scossoni dei giorni scorsi riguardano il duello su Torre del Grifo, per ora vinto da Ross Pelligra. E questa mossa, costata al club un milione e mezzo in più rispetto alla prima offerta, ha ricompattato le sacche di tifosi scettici sul futuro immobiliare del Catania FC”, si legge. “A pagare – tra gli altri – l’avvocato Dario Motta, legale che è stato impegnato notte e giorno in questo duello di strategie e rilanci, che ha perso chili, sonno ma ha guadagnato in ansia e complimenti”.

Poi, con riferimento alla partita di oggi col Benevento: “Insomma il Catania oggi sembra trovare più estimatori di dieci giorni fa, poi è anche vero che a comandare è il risultato, elemento supremo che influisce anche in modo marcato sull’umore delle folle. Alle 14.30 comincerà la partita più attesa di questa prima fase, chi avrà la forza di intascare tre punti potrà dare un segnale molto marcato al campionato”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

