RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Torre del Grifo. Ross Pelligra e Aurora Srl, chi la spunterà?”

“Ross Pelligra rilancerà a ridosso della dead line, il competitor che fa capo ad Aurora Srl ha in programma una eventuale nuova offerta. La corsa per assicurarsi Torre del Grifo oggi vivrà il momento decisivo. Alle 12 scadrà il termine per vincere la gara indetta dal Tribuna di Catania e in città a quell’ora tutti punteranno sguardo e orecchie verso piazza Verga per informarsi su un verdetto che potrebbe non essere definitivo ma che, di fatto, porrà fine al duello cominciato una settimana fa con la prima apertura delle buste e la conferma che Ross Pelligra, dopo una prima offerta di 4 milioni di euro, non era rimasto l’unico competitor. Gli ‘avversari’ hanno messo sul tavolo 10mila euro in più aprendo, di fatto, la gara”, riporta La Sicilia.

“Nelle ultime ore nei due quartier generali confronti e call si sono susseguiti a ritmo frenetico. Il Gruppo Pelligra ha la volontà di offrire una cifra importante. Non emergono numeri, ovvio, ma dovrebbe essere un rilancio consistente. Il gruppo Aurora Srl avrebbe una disponibilità che sfiorerebbe o supererebbe il tetto dei 6 milioni”, si legge. “Da quel che è emerso da fonti vicine a Ross Pelligra, se il prezzo dovesse diventare eccessivo, il presidente del Catania farebbe scattare subito un piano B. Uscendo allo scoperto e ufficializzando l’acquisto di un terreno per cominciare il progetto avveniristico di un centro sportivo ex novo da realizzare a ridosso della città. Si è parlato a lungo di Nesima, di un altro sito non distante dall’aeroporto. Presto sapremo, eventualmente. O in contemporanea, visto che Pelligra ha sempre dichiarato che l’intenzione di costruire un centro sportivo nuovo non esclude la voglia di riaprire Torre del Grifo”.

L’articolo di Giovanni Finocchiaro sottolinea che l’eventuale aggiudicazione del Village oltre i 4 milioni offerti in origine dal patron rossazzurro “toglierebbe una parte del budget previsto per il mercato di gennaio, anche se il progetto sportivo – secondo quello che ha sempre ripetuto Pelligra – non verrà depotenziato”. Dall’altra parte, Aurora Srl “ha pronto un piano di azione e ristrutturazione degli spazi per rendere viva un’area che dovrebbe vivere anche di calcio. Ma in assenza di un accordo con il Catania per l’affitto dei campi (si dubita che le parti possano persino incontrarsi) i soci avrebbero studiato le formule adeguate per utilizzare Torre del Grifo e rimodularlo con altre iniziative. Anche sportive”. Si aggiunge che un socio avrebbe fatto registrare “il disimpegno per fare spazio a un imprenditore di Ragusa che si occupa del commercio di auto e che, di recente, ha ampliato il suo raggio d’azione aprendo un punto vendita a Catania”.

