RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Toscano confermerà il 3-4-2-1 con qualche possibile variazione”

Il Catania lavora per arrivare al match di domenica al top della condizione fisica e mentale. Le vittorie contro Siracusa e Giugliano hanno fatto crescere l’autostima in tutto l’ambiente. “Toscano confermerà il 3-4-2-1 con qualche variazione sulla trequarti perchè è difficile che Cicerelli possa cominciare il confronto da titolare” nonostante il suo infortunio in Campania non sia risultato serio. “Qualcosa potrebbe anche cambiare a centrocampo dove Corbari, Quaini e forse anche Aloi potrebbero partecipare alla gara affiancando Di Tacchio. Sulle corsie Casasola e Donnarumma potrebbero partire dal primo istante”, si legge. Dall’altra parte il tecnico della Salernitana Peppe Raffaele studia le “contromosse per bloccare le corsie rossazzurre e la verve dei trequartisti” e qualche possibile “variazione al 3-5-2 o al 3-4-1-2”. Sarà “una sfida tattica, soprattutto agonistica, incerta e molto avvincente. Se il Catania dovesse vincere riaprirebbe di fatto la lotta al vertice”.

