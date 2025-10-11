RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Toscano ha l’imbarazzo della scelta. Vietato ogni pensiero che non sia rivolto al Giugliano”

Escluso Martic, stavolta ci sono tutti. Il Catania recupera pezzi a Giugliano. “Quelli importanti e i comprimari. Ha l’intero organico a disposizione per la sfida in Campania che sarà una sorta di corsa lanciata verso il doppio turno interno successivo contro Salernitana e Benevento”, riporta La Sicilia. “Vietato ogni pensiero che non sia rivolto a quest’appuntamento. Vietato fare tabelle. Vietato parlare di rincorsa al primato perchè i 90 minuti in Campania possono diventare una sorta di crocevia per l’immediato futuro”, si legge.

“Rolfini ha finalmente intrapreso il viaggio con i compagni dopo il primo malanno in cui era incappato durante il ritiro e dopo una complicazione superata da pochi giorni. Il centravanti agganciato insieme con Forte e Caturano durante il mercato si accomoderà in panchina. Magari potrà disputare qualche minuto, ma contro Salernitana e Benevento avrà una capacità maggiore di andare in campo e lottare. Stesso discorso per il mediano Aloi, elemento che si è rivelato preziosissimo. E anche una sorta di talismano, perchè da quando manca lui il Catania ha solo pareggiato o perso a Cosenza, ma s’è rifatto in casa contro il Siracusa. E ancora: Forte si è rimesso a posto ed è disponibile, come Caturano che ha riassaporato il gusto della lotta in campo nel finale del match con il Siracusa”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro. Tante soluzioni per Toscano, che ha finalmente l’imbarazzo della scelta. “Situazione ideale per variare, alternare, scegliere tatticamente”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***