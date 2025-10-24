venerdì, 24 Ottobre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Toscano prova schemi e uomini in vista di domenica”

foto Catania FC

Mentre l’ambiente rossazzurro intravede nel progetto di Pelligra una base logistica importante nella quale sviluppare attività sportiva specifica ma anche altre iniziative, alla luce dell’operazione Torre del Grifo, l’allenatore del Catania Mimmo Toscano “ha continuato a provare uomini e schemi tenendo conto delle sole assenze di Martic e Raimo”, riporta La Sicilia. “I giocatori a disposizione stanno dando vita a duelli di… reparto per avere la titolarità della maglia o per avere quella fiducia che il tecnico concede a partita in corso con le cinque sostituzioni spesso rivelatesi determinanti per conservare il risultato o per provare a cambiare il corso del match”, si legge.

“Ieri è stato approfondito ogni aspetto sull’avversario provando sul campo le soluzioni più adatte a una lotta sportiva come quella che attende il gruppo al Massimino. Sarà una sfida in comune rispetto alla gara con la Salernitana, ma anche con particolari del tutto differenti visto che la squadra allenata da Auteri ha caratteristiche diverse soprattutto a centrocampo e nella costruzione del gioco”, evidenzia il quotidiano. Resta da decidere chi affiancherà Di Tacchio a centrocampo tra Corbari, Aloi e Quaini mentre Cicerelli e Lunetta dovrebbero supportare Forte in avanti. “La logica farebbe supporre che la squadra che ha battuto la Salernitana non si cambia, ma ci sono anche accorgimenti tattici che Toscano sta studiando per proporre una mossa a sorpresa”.

