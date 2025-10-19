RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Tutti possono guadagnare, tutti hanno da perdere qualcosa. Sarà una partita di duelli”

“Tutti si affrettano, giustamente, in casa Catania a non alimentare le pressioni su una partita di enorme impatto emotivo. Ma il confronto con la Salernitana, vista con gli occhi di chi vorrebbe spingere i rossazzurri a -1 dalla capolista, diventa indicativa per il percorso futuro di Di Tacchio e compagni”. Se invece la Salernitana andasse a +7 dai rossazzurri, “metterebbe una seria ipoteca sulla fuga in cima alla classifica. C’è poco da smitizzare un match così. Tutti possono guadagnare, tutti hanno da perdere qualcosa”, riporta La Sicilia.

Il Catania arriva al confronto con tante notizie positive: il Massimino stracolmo è “un pieno di carburante da utilizzare fino all’ultimo respiro; le due vittorie precedenti con Siracusa e Giugliano hanno fatto rialzare quotazioni di gruppo e morale; i recuperi di Aloi e Cicerelli sono particolari che incidono quantomeno sulla preparazione della vigilia del confronto”, si legge. Sarà una partita di duelli. Come quello sulla fasce tra Villa e Casasola, Donnarumma e Ubani. “A centrocampo le idee veloci ed efficaci di Capomaggio dovranno essere limitate da Di Tacchio o da chi affiancherà il capitano al centro della mediana. In avanti Inglese-Di Gennaro sarà un altro confronto di grande impatto emotivo e tattico. Così come il controllo su Ferrari e Ferraris, nel contesto di un ‘quasi’ tridente che dipende molto dai movimenti e dal raggio di azione che mostrerà Ferraris”.

In avanti Toscano potrebbe scegliere ancora Forte come punta avanzata e, in corsa, inserire Caturano “per cambiare movimenti e sfruttare il piazzamento e la voglia di gol dell’ex cannoniere del campionato”. Lunetta in progressione “potrebbe mettere in seria difficoltà la non perfetta fase di non possesso dei campani. Irruenza, fisicità e rabbia agonistica lo rendono il simbolo del tentativo di rimonta rossazzurra”, evidenzia il quotidiano. Ovviamente bisognerà anche limitare Inglese, “attaccante esperto che spesso sembra avulso dal gioco, per poi rientrare improvvisamente con gesti unici e pericolosi”. Il Catania “lo conosce bene così come Inglese conosce bene l’ambiente che troverà al suo ingresso in campo”. Per il resto “aspettiamoci grinta, gesti molto rozzi, idee improvvise ed equilibrio che potrebbe essere spezzato da un episodio”.

