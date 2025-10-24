RASSEGNA STAMPA – TuttoSport: “Caturano il grande atteso. Catania, necessità di ottimizzare al massimo gli scontri diretti in casa”

“Dopo il trionfo sulla Salernitana, il Catania si prepara allo scontro diretto di domenica col Benevento, in testa e avanti di un punto. Il “Massimino” è già quasi tutto esaurito e proverà a spingere i rossazzurri verso un nuovo successo per coronare il periodo positivo: tre vittorie consecutive. Toscano potrà contare su quasi tutti gli effettivi a eccezione del lungodegente Martic (guaio muscolare) e di Raimo (distorsione al ginocchio). Per quest’ultimo è stato scongiurato l’intervento chirurgico, ma è necessario un percorso di riabilitazione”, riporta TuttoSport nell’articolo di Vittorio Sangiorgi.

“Il grande atteso è sicuramente Sasà Caturano, fiore all’occhiello del mercato che finora, anche a causa di noie muscolari, ha trovato poco spazio. La scorsa settimana, inoltre, è stato fermato da un problema alla schiena. L’attaccante è pienamente recuperato e sfiderà Forte per una maglia da titolare, ma l’ottimo stato di forma dello “squalo” suggerisce che sarà di nuovo lui il prescelto, con l’ex Potenza pronto a subentrare”, si legge.

Insomma, mister Toscano “avrà l’imbarazzo della scelta e, anche a gara in corso, potrebbe sfruttare le tante frecce al suo arco considerato il momento positivo del gruppo”. Si sottolinea anche che “quella con i campani sarà una sfida fondamentale, che il Catania dovrà provare a fare sua per diverse ragioni: dall’opportunità di sfruttare l’abbrivio positivo alla necessità di ottimizzare al massimo gli scontri diretti casalinghi, dato che nel girone di ritorno dovrà rendere visita a tutti i principali avversari eccezion fatta per il Trapani”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***