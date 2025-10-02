REITANO (all. Catania Women): “Ci attende un derby importante contro il Palermo. Rispetto, lealtà e senso d’appartenenza”

Domenica pomeriggio il Catania Women affronterà il Palermo femminile presso lo “Sport Village Tommaso Natale” in Coppa Italia Serie C. Appuntamento esterno per le rossazzurre. L’allenatore Silvestro Reitano ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali del Catania:

“Abbiamo iniziato due domeniche fa contro il Marsala, disputando una bella partita e mettendo in pratica quello su cui abbiamo lavorato in queste prime cinque settimane di lavoro. Adesso ci attende un partita molto importante contro il Palermo, un derby che affronteremo con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia dimostrate contro il Marsala. Alleno un gruppo che già si conosce da tempo, questo mi aiuterà lungo il percorso. L’innesto delle nuove ha dato un’impronta notevole, a conferma che quest’anno possiamo raggiungere obiettivi importanti. Il mio staff è la parte più rilevante, così come il direttore che ha mostrato sempre massima fiducia nei miei confronti e voglio ripagarla. In questo gruppo di lavoro ci sono i valori che dovrebbe avere una famiglia. Rispetto, lealtà e senso d’appartenenza, soprattutto questa è la cosa più importante quando indossi una maglia come quella del Catania”.

VIDEO: le parole di Reitano

