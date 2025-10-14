martedì, 14 Ottobre 2025
REPORT MEDICO: Cicerelli, escluse lesioni muscolari

Redazione
By Redazione
foto Catania FC

“Catania Football Club rende noto che Emmanuele Pio Cicerelli si è sottoposto ad accertamenti dopo l’infortunio riportato nel corso della gara con il Giugliano: gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari, l’attaccante rossazzurro svolgerà nei prossimi giorni un programma di lavoro differenziato”. Questo il report medico diffuso dalla società rossazzurra nelle ultime ore, non registrando altre novità dall’infermeria, con il difensore/centrocampista Manuel Martic che risulta ancora indisponibile.

