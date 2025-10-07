mercoledì, 8 Ottobre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiREPORT MEDICO: Martic, condotto esame di risonanza magnetica
Catania NewsAllenamentiComunicati StampaFocusPrimo Piano

REPORT MEDICO: Martic, condotto esame di risonanza magnetica

Redazione
By Redazione
0
98
foto Catania FC

Il Catania FC comunica che il calciatore Manuel Martic si è sottoposto oggi a esame strumentale di controllo necessario per dare il via alla successiva fase riabilitativa. Il dottor Antonio Ragusa, specialista in radiologia diagnostica e interventistica muscoloscheletrica presso l’Arnas Garibaldi di Catania, di cui si avvale lo staff sanitario rossazzurro, ha condotto l’esame di risonanza magnetica sul giocatore che ha consentito di valutare lo stato dell’infortunio accaduto a Cosenza lo scorso 14 settembre. Si è deciso, dunque, di procedere con il successivo ciclo di terapie.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
A MENTE FREDDA | Si alza il livello di competitività negli allenamenti. Zero alibi, ora tre prove di forza
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency