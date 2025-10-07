REPORT MEDICO: Martic, condotto esame di risonanza magnetica

Il Catania FC comunica che il calciatore Manuel Martic si è sottoposto oggi a esame strumentale di controllo necessario per dare il via alla successiva fase riabilitativa. Il dottor Antonio Ragusa, specialista in radiologia diagnostica e interventistica muscoloscheletrica presso l’Arnas Garibaldi di Catania, di cui si avvale lo staff sanitario rossazzurro, ha condotto l’esame di risonanza magnetica sul giocatore che ha consentito di valutare lo stato dell’infortunio accaduto a Cosenza lo scorso 14 settembre. Si è deciso, dunque, di procedere con il successivo ciclo di terapie.

