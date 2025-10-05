domenica, 5 Ottobre 2025
RITORNO ALLA VITTORIA: poco Siracusa, Catania pratico e concreto

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
foto Catania FC

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Il Catania torna alla vittoria, lo fa senza troppi sforzi, al cospetto di un avversario che non crea praticamente mai pericoli dalle parti di Dini. Possesso palla sterile del Siracusa, sceso in campo con una mentalità propositiva ma non abbastanza da impensierire un Catania che, a conti fatti, svolge il compitino regolando gli aretusei con una prestazione pratica, concreta, attenta e la giusta determinazione.

Gara subito in salita per la formazione ospite che, al 5′, passa in svantaggio: rimpallo propiziato da Di Tacchio, Lunetta “brucia” in velocità la difesa aretusea e con il piattone supera Farroni. La partita viaggia su ritmi poco elevati. Il Siracusa gestisce con più frequenza il possesso della sfera, ma è il Catania a costruire le occasioni: al 17′ servizio di Cicerelli a beneficio di Donnarumma, bel cross di quest’ultimo e incornata di Lunetta, palla alta. Prima dell’intervallo, doppia chance per i rossazzurri: Lunetta semina il panico nella difesa ospite e s’invola verso l’area calciando addosso al portiere, la palla rimane lì, Cicerelli scarica per Jimenez, il quale serve Casasola che però non centra il bersaglio.

Poche emozioni nella ripresa, Siracusa che si affaccia con un pizzico di coraggio in più nella metà campo etnea ma il Catania difende senza commettere sbavature. Al minuto 64 entra nel tabellino dei marcatori anche Ierardi, che in contropiede firma il suo terzo gol stagionale e porta i rossazzurri sul 2-0. Nel finale altre opportunità sui piedi dei neo entrati D’Ausilio e Caturano, con Farroni che evita ai suoi una sconfitta con un passivo più pesante. Allo scadere dei 7′ di recupero, l’arbitro fischia la fine delle ostilità. Per il Catania una vittoria che mancava da circa un mese (4-0 al Monopoli), portandosi a -1 dal Benevento secondo e mantenendo il -4 dalla Salernitana solitaria in vetta. Siracusa che resta in fondo alla classifica.

