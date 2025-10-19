domenica, 19 Ottobre 2025
ROLFINI a Telecolor: “Sensazioni incredibili al Massimino, ho ancora i brividi”

L’attaccante Alex Rolfini commenta ai microfoni di Telecolor il successo rossazzurro contro la Salernitana per 2-0: “Mi sono trovato bene, è stata una partita tosta. Chi è subentrato ha fatto bene, sono contento della vittoria. Le sensazioni del Massimino sono importanti, ho ancora i brividi. Un esordio quasi perfetto, potevo segnare. Ho lavorato tutta la settimana col gruppo, ho voglia di farmi vedere da questa piazza, sono a disposizione e ho pienamente recuperato. Le mie caratteristiche? Cerco di giocare aiutando i compagni, farò tutto quello che mi dirà il mister per portare via il Catania da questa categoria. Il gruppo è straordinario, sono tutti sempre disponibili. Avevo subìto un affaticamento che poi si è rivelato più complicato del previsto da superare, ma ormai è il passato”.

