ROLFINI: impatto positivo al debutto, una risorsa in più per Toscano

Tra le note liete del successo del Catania sulla Salernitana c’è da registrare anche la prestazione di Alex Rolfini. Il big match del “Massimino” è stata la degna cornice dell’esordio in maglia rossazzurra dell’attaccante emiliano, mandato in campo da mister Toscano al 73′ della partita al posto del collega di reparto Francesco Forte. 17 minuti in cui ha toccato molti palloni e sfiorato a più riprese la rete del potenziale 3-0 in favore della compagine etnea.

Sul taccuino del match annotiamo un colpo di testa finito alto dopo appena due minuti dall’ingresso sul terreno di gioco, una conclusione a lato su respinta corta di Donnarumma all’80’ e infine un tentativo prontamente sventato dallo stesso portiere ospite su passaggio rasoterra di Corbari nel finale di partita. Tre nitide occasioni da rete in cui il numero 9 etneo ha dato saggio delle proprie doti tecniche individuali messe a disposizione della squadra in un momento di gestione del risultato. Negli ultimi 20′ Toscano ha preferito inserire un attaccante più mobile, che non desse punti di riferimento alla retroguardia avversaria già sfiancata dalle continue progressioni offensive del tridente Lunetta-Forte-Cicerelli. Una scelta che ha dato risposte confortanti sul piano prestativo, nonché fornito indicazioni utili dal punto di vista tattico in ottica futura.

Rolfini è approdato in estate alla corte di mister Toscano da svincolato dopo la conclusione del rapporto con il Vicenza, club in cui aveva militato nelle precedenti tre stagioni mettendo a referto complessivamente 91 presenze in gare ufficiali e 23 gol vincendo una Coppa Italia di Serie C nel 2023. Dopo la risoluzione consensuale con il club berico avvenuta ad aprile, il calciatore ferrarese ha sottoscritto a luglio un biennale con il Catania legandosi contrattualmente fino al 30 giugno 2027. Attaccante rapido e brevilineo, in carriera ha ricoperto più ruoli dell’attacco giostrando sia da prima che da seconda punta finanche da ala destra/sinistra. La sua duttilità, unita all’abilità di giocare palla a terra e alla capacità di farsi trovare pronto in area di rigore può rappresentare una risorsa in più per mister Toscano in relazione a un’idea di squadra versatile e completa in più zone del campo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***