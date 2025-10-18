ROSSAZZURRI IN GIRO: Chiarella, ritorno in campo dopo un nuovo infortunio

Il Catania gli ha concesso l’opportunità di mettersi ancora in mostra altrove, maturando esperienza nalla massima serie dilettantistica con la maglia della Recanatese. Per la terza volta la società rossazzurra ha optato per il trasferimento in prestito di Marco Chiarella dopo le precedenti esperienze con le maglie di Rimini e ACR Messina in Lega Pro. Tappe che, purtroppo, lo hanno visto trovare poco spazio a seguito di problemi fisici con cui da tempo fa i conti.

Il Catania l’11 maggio dello scorso anno ufficializzò il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale. “All’inizio di questa stagione abbiamo predisposto un programma specifico per giungere alla migliore e più continua espressione atletica di un talento evidente in cui crediamo moltissimo: è stato un lavoro faticoso ma Marco, con grande intelligenza, professionalità e disponibilità, ha sfruttato l’occasione ed è ancora più forte. Ha tutto quel che serve per affermarsi definitivamente e con il Catania”, disse il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella.

Successivamente alle parole pronunciate da Grella, il ragazzo classe 2002 – che in rossazzurro ha collezionato 49 presenze condite da 6 gol e 5 assist – da quando è approdato alla Recatanese è rimasto fermo per via di un infortunio riportato in allenamento. Da domenica scorsa è rientrato in gruppo, proverà nelle prossime settimane ad offrire un contributo determinante alla causa del club marchigiano, attualmente collocato a metà classifica nel girone F di Serie D.

