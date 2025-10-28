martedì, 28 Ottobre 2025
ROSSAZZURRI IN GIRO – Frisenna: “Ho sofferto, lavorando con tutto me stesso per tornare a stare bene”

foto Catania FC

Nei giorni scorsi abbiamo parlato del gol con cui Giulio Frisenna, centrocampista di proprietà del Catania attualmente in prestito al Siracusa, ha rialzato la testa. Un calcio alla sfortuna dopo i problemi fisici riportati dal calciatore catanese che, adesso, punta a vivere una stagione da protagonista. Queste le sue parole via social: “In questi 4 mesi difficili dall’operazione ho SOFFERTO, LAVORATO E DESIDERATO con tutto me stesso di tornare a stare bene e poter vivere di nuovo queste sensazioni. In questi mesi ho imparato: la pazienza, la forza di non mollare e soprattutto l’importanza di chi ti resta vicino quando le cose non vanno come vorresti! La felicità è ancora più grande perché è arrivata una vittoria importantissima per un gruppo che merita tanto”.

