ROSSAZZURRI IN GIRO: Frisenna sale in cattedra, primo gol con la maglia del Siracusa

Superato un nuovo problema fisico, Giulio Frisenna ha fatto registrare il suo quinto gettone di presenza con la maglia del Siracusa. Il centrocampista ceduto in prestito “secco” dal Catania, sta ritrovando pian pianino la condizione migliore. Ieri, in occasione di uno degli anticipi dell’11/a giornata del girone C di Serie C, ha dato un contributo notevole alla causa aretusea. La seconda vittoria in campionato maturata al “De Simone” contro il Casarano ha permesso alla squadra di mister Turati di recuperare terreno nella corsa salvezza. Un 4-1 rotondo che ha visto lo stesso Frisenna tra i principali protagonisti dell’incontro.

Per il calciatore classe 2002 è arrivata anche la ciliegina sulla torta: l’ingresso nel tabellino dei marcatori siglando il momentaneo 3-1 con un tap-in vincente. Giocate importanti e la realizzazione di un gol liberatorio per Frisenna, autore di una prestazione coi fiocchi. Quello che serviva al Siracusa e allo stesso 23enne giocatore catanese, beneficiandone in termini di consapevolezza, autostima e convinzione in vista dei prossimi impegni.

