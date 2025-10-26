domenica, 26 Ottobre 2025
HomeCalcio CataneseROSSAZZURRI IN GIRO: Frisenna sale in cattedra, primo gol con la maglia...
Calcio CataneseCalcio SicilianoLega ProPrimo PianoRossoazzurri in giro

ROSSAZZURRI IN GIRO: Frisenna sale in cattedra, primo gol con la maglia del Siracusa

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Superato un nuovo problema fisico, Giulio Frisenna ha fatto registrare il suo quinto gettone di presenza con la maglia del Siracusa. Il centrocampista ceduto in prestito “secco” dal Catania, sta ritrovando pian pianino la condizione migliore. Ieri, in occasione di uno degli anticipi dell’11/a giornata del girone C di Serie C, ha dato un contributo notevole alla causa aretusea. La seconda vittoria in campionato maturata al “De Simone” contro il Casarano ha permesso alla squadra di mister Turati di recuperare terreno nella corsa salvezza. Un 4-1 rotondo che ha visto lo stesso Frisenna tra i principali protagonisti dell’incontro.

Per il calciatore classe 2002 è arrivata anche la ciliegina sulla torta: l’ingresso nel tabellino dei marcatori siglando il momentaneo 3-1 con un tap-in vincente. Giocate importanti e la realizzazione di un gol liberatorio per Frisenna, autore di una prestazione coi fiocchi. Quello che serviva al Siracusa e allo stesso 23enne giocatore catanese, beneficiandone in termini di consapevolezza, autostima e convinzione in vista dei prossimi impegni.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-BENEVENTO (Video): quando Cianci regalò agli etnei salvezza e playoff
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency