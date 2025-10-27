lunedì, 27 Ottobre 2025
ROSSAZZURRI IN GIRO – Leonardi, l’ex attaccante Traini: “Ha grandi margini di crescita”

foto Catania FC

L’ex attaccante della Ternana e del Perugia – tra le altre – Nicola Traini spende parole d’elogio nei confronti della punta di proprietà del Catania Simone Leonardi, attualmente in prestito alla Ternana. Commenta così il primo gol rossoverde siglato da Leonardi qualche settimana fa contro il Pineto: “È stato un gol difficile – ha spiegato ai microfoni di RenoirTvma lui l’ha fatto sembrare semplice. Anche perché controllare il pallone su quel campo e con il difensore appiccicato non era affatto facile. Il tocco d’anticipo è la testimonianza del fiuto del gol di questo ragazzo”. Traini ha poi aggiunto: “Di lui parlano tutti benissimo e in campo sta dimostrando il proprio valore, anche se sono convinto che abbia ancora grandi margini di crescita. Spero a cominciare già dalle prossime partite, perché uno che sa fare gol è indispensabile in ogni squadra”.

