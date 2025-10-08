mercoledì, 8 Ottobre 2025
ROSSAZZURRI IN GIRO: primo gol di Leonardi in Serie C

foto Catania FC

Sesta gara ufficiale per Simone Leonardi con la maglia della Ternana. L’attaccante che il Catania ha acquistato dalla Sampdoria sostenendo un investimento importante sulla base di un contratto quinquennale, per poi cederlo in prestito alle Fere, ha giocato la sua prima partita da titolare in maglia rossoverde trovando la via del gol. C’è anche il contributo del calciatore catanese classe 2005 nella vittoriosa prestazione degli umbri al cospetto del Pineto, in casa, per 2-1 siglando il momentaneo pareggio. “Nel gol ho fatto una sterzata e ho vinto un rimpallo, poi sono riuscito a tirare di punta”, le parole di Leonardi riprese da ternitoday.it. Secondo centro tra i professionisti per Leonardi dopo il gol messo a segno in B a novembre del 2024 quando militava tra le fila della Sampdoria, il primo in Serie C.

VIDEO: gli highlights di Ternana 2-1 Pineto

