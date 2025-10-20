lunedì, 20 Ottobre 2025
SALERNITANA, l'ex rossazzurro Anastasio: "Ripartiamo più forti"

foto Catania FC

Non il risultato che volevamo, ma l’orgoglio di questo gruppo non si spegne. Ripartiamo più forti, il cammino è ancora lungo”. Queste le parole via social del difensore della Salernitana Armando Anastasio, in cerca di riscatto immediato. L’ex rossazzurro è sceso in campo dal 1′ domenica pomeriggio, per poi essere sostituito al minuto 69 da Emmanuele Matino, momento in cui tanti fischi allo stadio hanno accompagnato l’uscita dal rettangolo di gioco di Anastasio. Il calciatore napoletano classe 1996 vissuto la scorsa stagione con la maglia del Catania, raggiungendo il direttore sportivo Daniele Faggiano a Salerno dopo avere risolto consensualmente il contratto che lo legava ai rossazzurri nella sessione estiva del calciomercato.

